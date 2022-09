Sabina Senčar ob vložitvi predsedniške kandidature poudarila pomen temeljnih človeških vrednot

Ljubljana, 28. septembra - Ginekologinja Sabina Senčar je danes na Državno volilno komisijo (DVK) s 3261 podpisi volivk in volivcev in s podporo stranke Resni.ca vložila kandidaturo za predsednico republike. Kot predsednica bi se zavzemala za temeljne človekove vrednote, predvsem svobodo, varnost, zdravje, sprejetost, ter spodbujala pravico do dela in prostega časa.