Evropska noč raziskovalcev bo v znamenju raziskovanja sobivanja človeka in živali

Ljubljana, 27. septembra - Evropska noč raziskovalcev, ki bo v petek, velja za pomemben dogodek v Evropi, menijo strokovnjaki. Njegov namen je znanost in raziskovanje približati širši javnosti, predvsem mladim. Osrednja tema dogodka osvetljuje vzajemno bivanje človeka in živali, potekal pa bo v sklopu dveh slovenskih projektov Humanistika, to si ti! in Noč ima svojo moč!.