Botanični vrt Univerze v Ljubljani v preteklem letu aktiven tudi v mednarodnem prostoru

Ljubljana, 11. julija - V Botaničnem vrtu so bili v preteklem letu aktivni tako v domačem kot mednarodnem prostoru. Med drugim zaključujejo projekt LIFE Naturaviva in Bee Diversity, oba posvečena spodbujanju biodiverzitete. Izdali so tudi nekaj publikacij, obenem pa vstopili v slovenski projekt Noč ima svojo moč ter v mednarodni projekt Life Seedforce.