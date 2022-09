Sedmi Mesec znanosti to jesen z novimi dogodki

Ljubljana, 25. septembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi letos pripravlja niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja. Mesec znanosti se bo odvijal do konca decembra, poleg že uveljavljenih dogodkov pa letošnja izvedba prinaša tudi nekaj novosti, so sporočili z ministrstva.