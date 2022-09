Banke še naprej z nadpovprečno rastjo kreditiranja, dobiček v sedmih mesecih medletno višji

Ljubljana, 27. septembra - Banke v Sloveniji so julija še naprej beležile nadpovprečno rast kreditiranja. Po tistem, ko so do julija medletno beležile nižji skupni dobiček, je julija prišlo do preobrata. V sedmih mesecih skupaj je bil tako dobiček pred davki ob krepki rasti dohodkov z 298 milijoni evrov za 2,6 odstotka višji kot v enakem obdobju lani.