Banke v polletju znižale dobiček pred davki na 212,5 milijona evrov

Ljubljana, 17. avgusta - Banke v Sloveniji so v prvem letošnjem polletju ustvarile 212,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo. To je 15,4 odstotka manj kot leto prej, padec dobička pa je posledica višjih operativnih stroškov ter oblikovanja neto oslabitev in rezervacij, v redni mesečni publikaciji o poslovanju bank navaja Banka Slovenije.