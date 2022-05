Banke v četrtletju s 96,8 milijona evrov dobička pred davki

Ljubljana, 20. maja - Marca se je v Sloveniji nadaljevalo povečevanje obsega posojil nebančnemu sektorju. Banke so v treh mesecih ustvarile 96,8 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 7,4 odstotka manj kot v lanskem prvem četrtletju. To je ob višjem dohodku bank posledica vnovičnega oblikovanja neto oslabitev in rezervacij.