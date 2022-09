Število mrtvih in pridržanih na protestih v Iranu narašča

Teheran, 26. septembra - V deset dni trajajočih protestih, ki so v Iranu izbruhnili po smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju, je bilo po poročanju nevladne organizacije za človekove pravice v Iranu (IHR) s sedežem na Norveškem ubitih najmanj 76 ljudi. Oblasti pa so medtem sporočile, da so doslej aretirale že več kot 1200 protestnikov.