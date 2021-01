Zaključena dveletna akcija nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj

Ljubljana, 12. januarja - Inšpektorji štirih inšpektoratov so zaključili dveletno akcijo skupnih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj. Pregledali so okoli 450 zavezancev in ugotovili številne kršitve in nepravilnosti, ki pa so jih zavezanci v veliki meri že odpravili. Akcija je tako zagotovila zakonitost in večjo varnost, so poudarili na okoljskem inšpektoratu.