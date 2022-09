Odgovor na okoljsko krizo in draginjo sodelovanje deležnikov in osveščanje

Ljubljana, 26. septembra - Brez sprememb v načinu proizvodnje in potrošnje hrane ne moremo reševati podnebne krize, ki ogroža oskrbo s hrano. Za naslovitev težav bodo potrebni strateška opredelitev države in deležnikov, sodelovanje, izobraževanje ter izvajanje tako kratkoročnih kot dolgoročnih ukrepov, so se strinjali udeleženci okrogle mize v organizaciji Umanotere.