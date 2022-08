Ministrstvo sodbo glede odstrela medvedov vidi kot potrditev pravilnosti svoje odločitve

Ljubljana, 12. avgusta - Upravno sodišče je s sodbo, s katero je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green zoper februarja izdano dovoljenje za letošnji odstrel 222 rjavih medvedov, potrdilo, da je bila odločitev ministrstva za okolje in prostor pravilna, so za STA ocenili na ministrstvu. Od izdaje dovoljenja do 10. avgusta letos je bilo iz narave odvzetih 139 rjavih medvedov.