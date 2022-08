Upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za letošnji odstrel 222 rjavih medvedov

Ljubljana, 12. avgusta - Upravno sodišče je zavrnilo tožbo nevladne organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 222 rjavih medvedov, ki ga je februarja izdalo ministrstvo za okolje in prostor. Pritožba zoper sodbo ni dovoljena, so sporočili iz Alpe Adria Green in Društva za dobrobit živali AniMa.