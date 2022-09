Jarčeva: Dostavljalci hrane bodo očitno prisiljeni v registracijo

Ljubljana, 24. septembra - Ponudnika dostave hrane na dom Glovo in Wolt v Ljubljani nadaljujeta oštevilčevanje kurirjev, vendar to počneta postopoma, tako da proces še ni končan, je za STA pojasnila predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc. Dostavljalci bodo očitno prisiljeni pristati na registracijo, saj potrebujejo delo in se bojijo povračilnih ukrepov, je dodala.