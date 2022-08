Sindikat Mladi plus z dostavljalci Wolta in Glova pripravil predloge za izboljšanje pogojev dela

Ljubljana, 19. avgusta - Sindikat Mladi plus je z dostavljalci, ki opravljajo dostave za podjetji Wolt in Glovo, pripravil predloge, ki bi izboljšali pogoje njihovega dela. Več kot 100 dostavljalcev vodstvi družb med drugim poziva k povišanju osnove za dostavo, dodatku na kilometre na osnovi realne razdalje ter dodatkoma za amortizacijo in malico, so sporočili.