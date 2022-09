Mesec in Janković še brez dogovora o dostavljalcih hrane

Ljubljana, 5. septembra - Petkov pogovor ministra za delo Luke Mesca in ljubljanskega župana Zorana Jankovića o označevanju dostavljalcev hrane pri platformah Wolt in Glovo v Ljubljani ni prinesel dogovora, se bosta pa Mesec in Janković še sestala, so za STA danes pojasnili na ministrstvu za delo. Minister namreč nasprotuje oštevilčenju kurirjev, ki ga je zahteval župan.