Mariborski javni holding v drugem letu obstoja s štirimi milijoni dobička

Maribor, 2. septembra - Javni holding Maribor je leto 2021 zaključil z več kot štirimi milijoni evrov dobička, od tega bodo za dividende namenili dobra dva milijona evrov, medtem ko bo druga polovica ostala za razvoj javnih podjetij, ki so del holdinga. Vodstva mestne občine, holdinga in vseh podjetij so danes na Glavnem trgu obeležili dve leti njegovega delovanja.