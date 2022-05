V Mariboru podpisan sporazum za svetlejšo prihodnost Zlate lisice

Maribor, 27. maja - Mariborska občina, smučarski klub Branik Maribor ter občinski podjetji Marprom in Šport so danes podpisali sporazum o skupni organizaciji smučarske tekme ženskega svetovnega pokala za Zlato lisico v prihodnje. V naslednji sezoni omenjene tekme sicer ne bo, saj bo smučarke gostila Kranjska Gora, bodo pa naredili vse za to, da se tekma čim prej vrne.