Pahor v New Yorku o povezavi okolja in varnosti kot elementu kandidature za VS ZN

New York, 21. septembra - Predsednik Borut Pahor se je v torek udeležil uvodnega dne splošne razprave voditeljev na 77. zasedanju Generalne skupščine ZN, opravil nekaj bilateralnih srečanj in s posnetim nagovorom sodeloval na dogodku na visoki ravni o biotski raznovrstnosti. Povezavo med okoljem in varnostjo je izpostavil kot pomemben element kandidature Slovenije za VS.