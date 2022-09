V New Yorku se začenja splošna razprava voditeljev na 77. zasedanju Generalne skupščine ZN

New York, 20. septembra - V New Yorku se danes začenja splošna razprava svetovnih voditeljev na 77. zasedanju Generalne skupščine ZN, ki se je udeležuje tudi slovenska delegacija pod vodstvom predsednika Boruta Pahorja. Predsednik bo imel svoj govor v sredo, do prihodnjega ponedeljka pa bo imel več srečanj in dogodkov.