Guterres posvaril pred prihajajočo zimo globalnega nezadovoljstva

New York, 20. septembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob otvoritvi splošne razprave svetovnih voditeljev na 77. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku opozoril, da se na obzorju kaže "zima globalnega nezadovoljstva" zaradi naraščanja cen, podnebnih sprememb in spopadov, za kar je po njegovem edina rešitev sodelovanje.