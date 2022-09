Delo o svetovnem dnevu miru sredi vojne vihre (21. 9.)

Ljubljana, 20. septembra - Janez Markeš v komentarju Mir, mir, mir piše o obletnici ustanovitve Organizacije združenih narodov in obeleževanja dneva miru na njeno pobudo v času vojne v Ukrajini. Po mnenju avtorja je prav zdaj spet postalo pomembno vprašanje miru, še posebej zaradi kriz in tegob, ki so prizadele Evropo.