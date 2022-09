Primorske novice o nasilju nad ženskami (21. 9.)

Koper, 20. septembra - Ana Cukijati v komentarju Pozabili, da se deklic ne tepe? razpravlja o nedavnih in vedno pogostejših primerih nasilja nad ženskami, kot se je zgodilo v Mariboru in na Gorjanskem ter o njihovem položaju v družbi. Meni, da je s takšnim načinom komunikacije in reševanjem konfliktov patriarhalna miselnost skoraj že izničila pridobljene pravice žensk.