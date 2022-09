Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 9.)

Ljubljana, 20. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da bo Slovenija Ukrajini zagotovila 28 tankov, v zameno pa bo od Nemčije prejela 35 težkih vojaških tovornjakov in pet tankov. Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala tudi o začetku dela na mostu čez Dragonjo in o slovenskih predstavnikih na mednarodnem festivalu Dnevi na valu.