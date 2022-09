Svet celjske bolnišnice ni sprejel odstopa Svetelška in Vindišarja

Celje, 20. septembra - Svet Splošne bolnišnice Celje je danes na izredni seji obravnaval odstopni izjavi direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja, ki sta ju dala po zamenjavi identitet bolnikov. Po razpravi so izvedli glasovanji, odstopa direktorja in strokovnega direktorja pa niso izglasovali, so sporočili iz bolnišnice.