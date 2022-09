V celjski bolnišnici napačno identificirali umrlega pacienta, vodstvo ponudilo odstop

Celje, 15. septembra - V celjski bolnišnici je ta teden prišlo do neljubega dogodka, v katerem so o smrti pacienta, pripeljanega iz enega od domov za starejše, obvestili svojce drugega, ki je bil na zdravljenje pripeljan skupaj s prvim. Za napačno identifikacijo so izvedeli šele v sredo pozno popoldne, ko je bil umrli pacient že pokopan. Vodstvo je ponudilo odstop.