Po zamenjavi identitete bolnikov v celjski bolnišnici pristojni uvajajo nadzore

piše Domen Anderle

Celje/Sevnica/Zidani Most/Ljubljana, 16. septembra - Po razkritju zamenjave identitete bolnikov v celjski bolnišnici so na ministrstvu za zdravje uvedli sistemski nadzor. Ob tem so k sočasnim nadzorom pozvali tudi ZZZS, pristojne inšpektorate in zdravniško zbornico. Primer preiskuje tudi policija. V domu starejših občanov in ZD Sevnica, kjer so opravili prevoz bolnikov, odgovornost zavračajo.