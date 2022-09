V Tržiču z dvigom subvencij blažijo rast cen komunalnih storitev

Tržič, 20. septembra - V tržiški občini bodo podražitev cen komunalnih storitev v veliki meri pokrili z dvigom subvencij. Tako se bodo položnice za gospodinjstva zvišale za minimalen znesek, in sicer za od 0,7 do 1,06 evra, so na seji prejšnji teden sklenili občinski svetniki. Obravnavali so tudi predlog proračuna za prihodnje leto.