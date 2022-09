Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 9.)

Ljubljana, 19. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da sta Slovenija in Nemčija sklenili dogovor za izmenjavo vojaških vozil. Slovenija bo Ukrajini poslala 28 tankov, za kar bo od Nemčije prejela 40 transportnih vozil. Pisale so tudi o izvolitvi Slovenca za podpredsednika Evropskega sodišča za človekove pravice in o podatkih evropskih statistikov.