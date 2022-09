Dnevnik o soočanju vlade z draginjo (20. 9.)

Ljubljana, 19. septembra - Urška Rus v komentarju Zmrzovati ali stradati? piše o tem, da bodo nekateri Slovenci v prihodnjih mesecih morali izbirati med nakupom hrane in plačevanjem položnic za ogrevanje. Avtorica meni, da primerjalnik cen osnovnih živil ni ukrep, ki bi to preprečil, trajno rešitev za krizo pa vidi v spremembi ekonomskega modela in življenjskega sloga.