Večer o spletni strani za primerjavo cen osnovnih živil (20. 9.)

Maribor, 19. septembra - Vida Božičko Štajnberger v komentarju Vladni katalog piše o tem, da bi se morala vlada primerjave cen lotiti drugače. Avtorica opozarja na problematiko tovrstne primerjave cen, ki ne upošteva mnogih kriterijev za ocenjevanje razmerja med kakovostjo in ceno in ki bi lahko po mnenju nekaterih povečala pritisk na živilsko industrijo in kmete.