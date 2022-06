Grožnje z bombami v Zagrebu po mnenju stroke oblika hibridnega vojskovanja

Zagreb, 13. junija - Zagrebška policija je v nedeljo prejela 11 obvestil o bombah v različnih trgovskih središčih. Vse grožnje so se izkazale za lažne, prišle pa so iz Rusije. Razlogi za takšne grožnje so lahko povsem banalni, lahko pa bi šlo tudi za hibridno obliko vojskovanja, po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list pravijo strokovnjaki za varnost.