V Sarajevu zaradi grožnje z bombami v osnovnih šolah evakuirali več sto učencev

Sarajevo, 25. maja - V Sarajevu so danes evakuirali nekaj sto učencev iz več osnovnih šol, potem ko so te prejele obvestilo o podtaknjenih bombah, poročajo tamkajšnji mediji. Grožnje z bombami v Sarajevu so v zadnjih tednih postale že stalnica, najpogosteje pa se nanašajo na šole in sodišča.