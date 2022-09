Lokalne volitve: V Sloveniji 156 poklicnih in 56 nepoklicnih županov

prirpavil Aleš Kocjan

Ljubljana, 17. septembra - V Sloveniji je 212 občin in prav toliko županj in županov. Po podatkih ministrstva za javno upravo iz jeseni 2019 jih 156 funkcijo opravlja poklicno, 56 pa nepoklicno. Od leta 2008 so plače županov del enotnega plačnega sistema, pri čemer pa nekateri opozarjajo na anomalije, do katerih prihaja v primerjavi z nekaterimi drugimi delovnimi mesti.