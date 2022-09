Češko predsedstvo EU pozvalo k ustanovitvi mednarodnega tribunala za vojne zločine

Praga, 17. septembra - Potem ko so na območju ukrajinskega mesta Izjum odkrili okoli 450 grobov, v katerih so po navedbah Kijeva večinoma trupla civilistov, ki so jih mučili in ubili ruski okupatorji, je češko predsedstvo EU danes pozvalo k ustanovitvi mednarodnega tribunala za vojne zločine, na katerem bi sodili odgovornim za poboje.