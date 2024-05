ZDA z novimi sankcijami proti ruski orožarski industriji

Washington/Moskva, 2. maja - ZDA so uvedle dodatne sankcije proti več deset posameznikom in okoli 200 podjetjem, povezanim z rusko orožarsko industrijo, so v sredo sporočili iz Washingtona. Moskvo so ob tem obtožili uporabe kemičnega orožja v Ukrajini, kar so v Kremlju danes zanikali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.