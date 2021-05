Oktoberfest že drugič zapored odpovedan

München, 3. maja - Za nemško Bavarsko in za ljubitelje piva drugod po svetu letošnja jesen že drugo leto zapored ne bo popolna, saj bo znova brez slovitega Oktoberfesta. Čeprav naj bi druga polovica leta po zaslugi cepljenja ljudem prinesla malo več svobode in "normalnosti", so namreč organizatorji danes sporočili, da enega največjih festivalov tudi letos ne bo.