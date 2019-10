Oktoberfest po 7,3 milijona litrih popitega piva zapira vrata

München, 6. oktobra - V bavarski prestolnici München se je danes za leto dni poslovil tradicionalni festival Oktoberfest. Kot so ob zaprtju sporočili organizatorji Oktoberfesta, so letos zabeležili 6,3 milijona obiskovalcev, ki so spili skupno 7,3 milijona litrskih vrčkov piva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.