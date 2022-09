Ljubljana, 16. septembra - Reki Gradaščica in Poljanska Sora sta v zadnjih urah v zgornjem toku močno narasli ter pričeli poplavljati. Padavine bodo na tem območju vztrajale, tako da se bodo poplavljene površine še povečale oziroma se bodo zjutraj in dopoldne širile dolvodno, so prek Twitterja sporočili iz Agencije RS za okolje.