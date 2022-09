Tudi danes pogoste plohe in nevihte, reke bodo še naraščale

Ljubljana, 16. septembra - Po podatkih Agencije RS za okolje so v prvem delu noči v severni polovici Slovenije še vedno možni dolgotrajni krajevni nalivi. Ponoči bo sprva oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki pa se bodo v zahodnih krajih nadaljevale tudi zjutraj. Naraščanje rek se bo nadaljevalo, na zahodu države bodo lahko poplavljali hudourniki in manjši vodotoki.

V večjem delu Slovenije bo zjutraj še vedno deževalo, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in ob morju pa okoli 20 stopinj Celzija. Čez dan bo oblačno in deževno. Predvsem na Primorskem bodo vmes tudi nevihte, nekatere lahko močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Zaradi velikih količin padavin pričakujejo tudi močnejši porast hudournikov in meteornih voda.

Po napovedih agencije se bo naraščanje rek po Sloveniji s krajšimi prekinitvami nadaljevalo še danes in v soboto. Danes ponoči in zjutraj pa lahko ob predvidenih padavinah predvsem na območju zgornjega Posočja, Idrijskega, Cerkljanskega, Polhograjskega in Škofjeloškega hribovja poplavijo hudourniki in manjši vodotoki, so napovedali hidrologi na agenciji.

V soboto bo oblačno, deževno in hladno. V visokogorju bo snežilo. Padavine bodo do večera povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. V ponedeljek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in povečini suho. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.