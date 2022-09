Močno deževje po državi povzročilo precej nevšečnosti

Ljubljana, 16. septembra - Močno deževje z lokalnimi nalivi, ki je v četrtek in ponoči zajelo vso Slovenijo, je povzročilo precej nevšečnosti. Voda je zalivala kletne prostore, gasilci so reševali vozila iz poplavljenih podvozov, sprožilo se je več zemeljskih plazov, narasli potoki in hudourniki pa so ogrožali več objektov. Dolgotrajni nalivi so napovedani tudi za danes.