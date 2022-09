Ljubljana, 16. septembra - Na več območjih v Sloveniji so v noči na petek zabeležili več kot 100 litrov padavin na kvadratni meter. Od 20. ure v četrtek do 5.30 danes so to mejo presegli na Šebreljskem vrhu (146,6 litra), v Idriji (125,1 litra), na Vrhniki (119,2 litra) in Blegošu (102,6 litra), je na spletnem omrežju Twitter zapisala Agencija RS za okolje.