Na Kočevskem začenjajo Dneve kočevarske kulture

Kočevje, 16. septembra - V kočevski občini danes začenjajo Dneve kočevarske kulture, s katerimi skušajo ohranjati dediščino kočevskih Nemcev, ki so na območju Kočevja in okolice živeli do konca druge svetovne vojne. V treh dneh se bo v Kočevju in okolici zvrstilo več dogodkov, njihov častni pokrovitelj je predsednik Borut Pahor.