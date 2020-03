Zavod Putscherle tudi z navidezno resničnostjo za ohranjanje kulturne dediščine Kočevske

Ljubljana, 5. marca - Zavod Putscherle, ki skrbi za promocijo in ohranjanje kulturne dediščine Kočevske, je nedavno v prostorih zavoda uredil etnološko zbirko, pri kateri so uporabili tudi interaktivno tehnologijo, ki prek tablic ponuja dodatne informacije o predmetih, in navidezno resničnost, kjer z uporabo VR očal obiskovalca popeljejo v preteklost.