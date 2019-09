V Občini Kočevje peti Dnevi kočevarske kulture

Kočevje, 23. septembra - V okviru skupnega podviga občin Kočevje, Semič in Dolenjske Toplice so se v Kulturnem centru Kočevje danes začeli 5. Dnevi kočevarske kulture. Slavnostni govornik te petdnevne prireditve je bil predsednik republike Borut Pahor, ki je ob tem poudaril pomen sožitja Slovencev in Kočevarjev.