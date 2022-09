V Bruslju pozvali k spoštovanju prekinitve ognja v Gorskem Karabahu

Bruselj, 13. septembra - Sovražnosti je treba nujno ustaviti in se vrniti za pogajalsko mizo, je danes v odzivu na nove spopade med armenskimi in azerbajdžanskimi silami v Gorskem Karabahu zapisal visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell. Ob tem je obe strani pozval k spoštovanju prekinitve ognja in vrnitvi na položaje iz časa pred tokratno eskalacijo.