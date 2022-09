Moskva: Armenija in Azerbajdžan sta se dogovorila o prekinitvi ognja

Erevan/Baku/Moskva, 13. septembra - Armenija in Azerbajdžan sta se dogovorila o prekinitvi spopadov, ki so ponoči izbruhnili v mejni pokrajini Gorski Karabah, so sporočili iz Moskva, ki naj bi pri tem dogovoru posredovala. Po zadnjih podatkih je v spopadih umrlo najmanj 49 armenskih vojakov, medtem ko število žrtev na azerbajdžanski strani ni znano, poročajo tuje tiskovne agencije.