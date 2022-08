V Gorskem Karabahu znova izbruhnili spopadi

Erevan/Baku, 3. avgusta - V Gorskem Karabahu so znova izbruhnili spopadi, v katerih sta umrla dva armenska borca in azerbajdžanski vojak. Azerbajdžanske oblasti so sporočile, da so njihove sile prevzele nadzor nad več območji in uničile armenske položaje v tej regiji. Rusija je Baku obtožila kršenja premirja, EU pa je pozvala k takojšnji prekinitvi sovražnosti.