V Evropi naj bi dolgi covid prizadel 17 milijonov ljudi

Ženeva, 13. septembra - V Evropi je t. i. dolgi covid v letih 2020 in 2021 prizadel skoraj 17 milijonov ljudi, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). To pomeni, da je bilo prizadetih več kot 16 odstotkov od 102 milijonov ljudi, ki so se v 53 državah evropske regije WHO okužili v prvih dveh letih pandemije covida-19.