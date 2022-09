Litva kljub nasprotovanju Pekinga odprla predstavništvo v Taipeiju

Taipei/Vilnius, 13. septembra - Litva je kljub pritiskom Kitajske na Tajvanu odprla predstavništvo, ki bo zastopalo njene gospodarske interese na otoku, so danes potrdili na tajvanskem zunanjem ministrstvu. Poteza sledi ustanovitvi predstavništva Taipeija v litovski prestolnici novembra lani. Ker to v nazivu nosi ime Tajvan, Peking to razume kot uradno priznanje otoške republike.