Estonija in Latvija se umikata s platforme sodelovanja s Kitajsko

Tallinn/Riga, 12. avgusta - Estonija in Latvija sta v četrtek napovedali umik s platforme za sodelovanje držav Srednje in Vzhodne Evrope in Kitajske, prvotno poznane tudi pod nazivom 17+1. Estonski zunanji minister Urmas Reinsalu je v televizijskem nastopu pojasnil, da so odločitev sprejeli, ker jim je ljubše sodelovanje na ravni EU, poroča estonska radiotelevizija ERR.